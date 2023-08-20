Общество 20 августа 2023, 02:14 Обучение в российских школах дополнят военной подготовкой Кириенко указал на важность возрождения патриотического воспитания школьников РИА «Новости»

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В России очень нужно восстановить утерянную военно-патриотическую подготовку школьников. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщили РИА «Новости».

Соответствующее предложение он озвучил во время общения с участниками федерального форума Молодежного крыла Народного фронта «Рубеж», который проходил в Воронежской области.

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«Для нас очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую, военно-техническую подготовку школьников», — сказал Кириенко.

По его словам, сейчас отработанный опыт необходимо интегрировать в военно-спортивные мероприятия «Зарница» и передать школьникам.

Ранее в беседе с «360» инструктор военно-патриотического центра «Торнадо» города Чехова Хуршед Гадоев заявил, что российских школьников необходимо в первую очередь обучать обращению с оружием.