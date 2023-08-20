20 августа 2023, 02:14
Обучение в российских школах дополнят военной подготовкой
Кириенко указал на важность возрождения патриотического воспитания школьников
В России очень нужно восстановить утерянную военно-патриотическую подготовку школьников. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщили РИА «Новости».
Соответствующее предложение он озвучил во время общения с участниками федерального форума Молодежного крыла Народного фронта «Рубеж», который проходил в Воронежской области.
Реклама
«Для нас очень важно восстановить утерянную военно-патриотическую, военно-техническую подготовку школьников», — сказал Кириенко.
По его словам, сейчас отработанный опыт необходимо интегрировать в военно-спортивные мероприятия «Зарница» и передать школьникам.
Ранее в беседе с «360» инструктор военно-патриотического центра «Торнадо» города Чехова Хуршед Гадоев заявил, что российских школьников необходимо в первую очередь обучать обращению с оружием.
Дети
Школы
Реклама
Реклама