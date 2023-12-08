Общество 08 декабря 2023, 13:43 Обучение по программе «Урбан Лидер» завершилось в Москве Свыше 200 управленцев Москвы прошли обучение по программе «Урбан Лидер» Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 200 менеджеров среднего уровня из различных подразделений столичной городской администрации завершили профессиональное обучение в рамках программы «Урбан Лидер». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

Обучение проходило в течение шести месяцев. Специалисты улучшали управленческие компетенции. Программа позволила им сосредоточиться на решении конкретных задач их секторов.

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Заключительный этап обучения двух групп управленцев завершился презентацией собственных проектов перед экспертной группой, состоящей из руководителей московских учреждений.

В роли экспертов выступили выпускники предыдущих лет программы «Урбан Лидер», которые уже добились значительных успехов в управленческой деятельности и способствовали внедрению инновационных решений в городское хозяйство.

Ранее подмосковные студенты прошли в финал всероссийского конкурса молодых управленцев.