14 февраля 2024, 16:04
Обучение наблюдателей Общественной палаты Москвы за выборами началось
Стартовало обучение наблюдателей Общественной палаты Москвы за выборами
Обучение наблюдателей за выборами президента России стартовало в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Программа состоит из двух этапов. Сначала в онлайн-формате все желающие изучают необходимые материалы. Далее нужно подтвердить знания — пройти аттестацию, после которой можно перейти к очному обучению.
Реклама
«Наблюдатель — это непредвзятая сила, заинтересованная в защите голосов избирателей и интересов гражданского общества в целом» — отметил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой.
Кроме того, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев уточнил, что наблюдение за этой процедурой — очень важная задача, которую Общественная палата Москвы выполняет уже много лет.
Он также выразил уверенность, что в ходе предстоящей кампании специалисты покажут высокий уровень организации выборов в мегаполисе. Более того, они подтвердят прозрачность, честность и открытость избирательного процесса.
Выборы
Выборы президента — 2024
Москва
Реклама
Реклама