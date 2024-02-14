Общество 14 февраля 2024, 16:04 Обучение наблюдателей Общественной палаты Москвы за выборами началось Стартовало обучение наблюдателей Общественной палаты Москвы за выборами Freepik

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Обучение наблюдателей за выборами президента России стартовало в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Программа состоит из двух этапов. Сначала в онлайн-формате все желающие изучают необходимые материалы. Далее нужно подтвердить знания — пройти аттестацию, после которой можно перейти к очному обучению.

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«Наблюдатель — это непредвзятая сила, заинтересованная в защите голосов избирателей и интересов гражданского общества в целом» — отметил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Михаил Швыдкой.

Кроме того, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев уточнил, что наблюдение за этой процедурой — очень важная задача, которую Общественная палата Москвы выполняет уже много лет.

Он также выразил уверенность, что в ходе предстоящей кампании специалисты покажут высокий уровень организации выборов в мегаполисе. Более того, они подтвердят прозрачность, честность и открытость избирательного процесса.