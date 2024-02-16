Общество 16 февраля 2024, 13:57 Обучающие встречи для предпринимателей на тему нетворкинга пройдут в Москве Встречи для предпринимателей на тему нетворкинга проведут в Москве 19 февраля Freepik

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Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Малый бизнес Москвы» ждет предпринимателей и желающих открыть свое дело на бесплатной встрече 19 февраля в 15:00. Гостей обучат нетворкингу. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Мероприятия организуют в рамках проекта «Нетворкинг-марафон». Всего в этом году пройдет 10 встреч, каждую из которых посвятят определенному аспекту.

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Участники смогут найти партнеров по бизнесу, инвесторов, амбассадоров и других соратников. Кроме того, они получат драгоценные знания и навыки. В программе — выступления спикеров, занятия для отработки полученной информации и техник под руководством бизнес-тренеров.

Встречи пройдут по адресу: улица Покровка, дом 47, площадка «Цифровое деловое пространство». Лекции будут длиться порядка четырех часов. Предварительно нужно зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru.

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