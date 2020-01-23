Обсуждение оскорбления чувств верующих закончилось дракой на НТВ

От слов к делу перешли эксперты на передаче «Место встречи» телеканал НТВ. Они так рьяно обсуждали закон об оскорблении чувств верующих, что не смогли удержать себя в руках.

Член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил собравшимся высказываться на щекотливую тему аккуратно, так как большинство россиян исповедуют православие. Он оборвал выступавшего в это время журналиста Анатолия Баранова: «Товарищ мракобес, помолчите!».

Баранов возмутился, пошел к оппоненту и ударил его по лицу. В ответ Пожигайло попытался пнуть журналиста.

В ответ на требование ведущего передачи Андрея Норкина извиниться, Баранов возразил, что «это не больно». Однако позже все-таки принес свои извинения Пожигайло, и ушел из студии.

Ранее журналисту Владимиру Соловьеву пришлось вмешаться в конфликт экспертов его шоу Василия Вакарова и Александра Семченко. Он заявил, что не позволит развязывать драки в своей студии.