Общество 20 декабря 2022, 16:29 Обстрелы больниц, детских садов и школ ДНР назвали откровенным актом геноцида Омбудсмен ДНР Морозова потребовала у ООН и МККК ответа на обстрелы больниц и школ Донбасса

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Целенаправленные обстрелы больниц, детских садов и школ — акты геноцида. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Она подготовила обращения в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) и потребовала прояснить свою позицию по атакам гражданской инфраструктуры в Донбассе со стороны киевского режима, сообщил ТАСС.

«Целенаправленные обстрелы больниц, детских садов, школ — не что иное, как откровенные акты геноцида. Мною подготовлены соответствующие письма в ООН и МККК», — сказала она.

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Морозова подчеркнула, что республика требует от международного сообщества выражения четкой позиции по ситуации в Донбассе и правовой оценки действиям украинских бойцов.

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Представители столичной делегации МККК сообщили, что осуждают обстрел офиса своей организации в Донецке со стороны Киева. Атака произошла вечером 19 декабря. Сотрудники не пострадали, однако повреждены несколько машин и само здание офиса.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за обстрела украинскими военными больницы в Донецке. Бойцы одной из бригад ВСУ серьезно нарушили требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Вечером 18 декабря они атаковали один из корпусов больницы в Калининском районе города.