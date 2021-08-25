Обстоятельства массового захоронения животных выяснят в Волгограде

Массовое захоронение биркованных собак обнаружено в Волгограде. Материалы взяты на обследование, умерших животных кремировали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Волгоградские зоозащитники 20 августа нашли массовое захоронение собак на поле в Ворошиловском районе города. Они выдвинули предположение, что к гибели зверей причастна городская служба отлова и содержания безнадзорных животных — МБУ «Северное».

По информации волонтеров-зоозащитников, около трупов животных на пустыре лежали пакеты с материалами для операций по стерилизации, а также флаконы от препаратов для наркоза, от ветеринарных препаратов и биоотходы после операций, пеленки, медицинские перчатки.