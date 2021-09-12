Обстоятельства аварийной посадки самолета «Победы» в Казани проверит прокуратура

Татарская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после аварийной посадкой в Казани. Она 11 сентября потребовалась самолету авиакомпании «Победа», который выполнял рейс Санкт-Петербург — Казань.

«В Татарской транспортной прокуратуре проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшей 11 сентября в 20:10 в международном аэропорту Казани аварийной посадкой воздушного судна Boeing-737 авиакомпании „Победа“, совершавшего рейс 547 сообщением Санкт-Петербург — Казань», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

По предварительной информации, самолет совершил аварийную посадку из-за неисправности пневматики воздушного судна. На борту находились 178 пассажиров и члены экипажа. Лайнер успешно приземлился в аэропорту Казани. Никто не пострадал.

Прокуратура отметила, что московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте (по месту нахождения авиакомпании «Победа») направили сведения для проведения проверки исполнения должностными лицами компании авиаперевозчика законодательства о безопасности полетов.

Татарский транспортный прокурор при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится под контролем Приволжской транспортной прокуратуры.