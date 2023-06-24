24 июня 2023, 09:41
Обстановку в Краснодарском крае назвали спокойной
Оперштаб Краснодарского края заявил, что ситуация в регионе осталась спокойной
Ситуация в Краснодарском крае является спокойно, ее держат на контроле все профильные службы и ведомства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.
«Все объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры Краснодарского края по состоянию на 08:00 продолжили работу в штатном режиме. Ведомства и службы держат ситуацию на контроле, она остается спокойной», — говорится в сообщении.
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В оперштабе отметили, что никаких дополнительных мер безопасности в регионе не вводили.
«В мессенджерах и социальных сетях распространяется множество фейков и провокационных сообщений. Правоохранительные органы предупреждают об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий», — добавили в пресс-службе.
Ранее власти Ростовской области призвали воздержаться от поездок по трассе М-4 из-за чрезмерной загруженности дороги.
Краснодар
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