Общество 24 июня 2023, 09:41 Обстановку в Краснодарском крае назвали спокойной Оперштаб Краснодарского края заявил, что ситуация в регионе осталась спокойной РИА «Новости»

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Ситуация в Краснодарском крае является спокойно, ее держат на контроле все профильные службы и ведомства. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба.

«Все объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры Краснодарского края по состоянию на 08:00 продолжили работу в штатном режиме. Ведомства и службы держат ситуацию на контроле, она остается спокойной», — говорится в сообщении.

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В оперштабе отметили, что никаких дополнительных мер безопасности в регионе не вводили.

«В мессенджерах и социальных сетях распространяется множество фейков и провокационных сообщений. Правоохранительные органы предупреждают об уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий», — добавили в пресс-службе.

Ранее власти Ростовской области призвали воздержаться от поездок по трассе М-4 из-за чрезмерной загруженности дороги.