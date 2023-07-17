17 июля 2023, 15:36
Обстановку на Крымском мосту показали на видео
Национальный антитеррористический комитет показал видео по ситуации на Крымском мосту
Украинские националисты двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 17 июля. Пресс-служба Национального антитеррористического комитета опубликовала видео оперативной обстановки на инфраструктурном объекте.
На кадрах видно, что в результате ЧП пострадала часть автомобильного пролета моста. На место прибыли экстренные службы и рабочие.
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При этом железнодорожный сегмент моста работает в прежнем режиме, поезда ходят по расписанию.
Жертвами террористического акта стали два человека, пострадал один ребенок. Девочку отвезли в Краснодар, где она получит всю необходимую медицинскую помощь.
Следственный комитет России в результате атаки завел уголовное дело по статье «Террористический акт». В ведомстве уточняли, что ударом по мосту стоят вооруженные формирования противника и украинские спецслужбы.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с террористами нужно бороться негуманными методами — взрывая их дома.
Крымский мост
ЧП на Крымском мосту
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