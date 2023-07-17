Общество 17 июля 2023, 15:36 Обстановку на Крымском мосту показали на видео Национальный антитеррористический комитет показал видео по ситуации на Крымском мосту

Читать 360tv в

Украинские националисты двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 17 июля. Пресс-служба Национального антитеррористического комитета опубликовала видео оперативной обстановки на инфраструктурном объекте.

На кадрах видно, что в результате ЧП пострадала часть автомобильного пролета моста. На место прибыли экстренные службы и рабочие.

Реклама

При этом железнодорожный сегмент моста работает в прежнем режиме, поезда ходят по расписанию.

Жертвами террористического акта стали два человека, пострадал один ребенок. Девочку отвезли в Краснодар, где она получит всю необходимую медицинскую помощь.

Следственный комитет России в результате атаки завел уголовное дело по статье «Террористический акт». В ведомстве уточняли, что ударом по мосту стоят вооруженные формирования противника и украинские спецслужбы.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с террористами нужно бороться негуманными методами — взрывая их дома.