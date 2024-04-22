Общество 22 апреля 2024, 15:39 Обстановка меняется постоянно. Глава МЧС оценил ситуацию с паводками в двух регионах Куренков: обстановка в Курганской и Тюменской областях меняется постоянно

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Активная фаза весеннего половодья проходит сейчас в Курганской и Тюменской областях. Обстановка меняется постоянно, заявил глава МЧС Александр Куренков, выступая на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий паводков.

«Необходимо сосредоточиться на мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, а также превентивной эвакуации населения», — подчеркнул министр.

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Говоря об обстановке в Оренбургской области, Куренков отметил, что там ситуация стабилизировалась — уровень воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижается.

Все силы сейчас нужно бросить на помощь пострадавшему населению, восстановление домов и объектов экономики, подчеркнул он.

Куренков обратил особое внимание, что сроки по восстановлению жилья будут жесткими.