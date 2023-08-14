14 августа 2023, 15:57
Обследование «Троицы» Рублева завершили в реставрационном центре Грабаря
Специалисты Третьяковской галереи завершили обследование иконы «Троица» Рублева
В реставрационном центре имени Грабаря обследовали икону Андрея Рублева «Троица». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.
Обследованием в основном занимались специалисты Третьяковской галереи. В центре Грабаря ждут от них отчет по результатам проведенной работы.
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«Завершили. Ждем результатов, после этого мы определим дату расширенного совета. Эти результаты будут обсуждены на совет», — отметили в пресс-службе.
«Троица» находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня по 19 июля. Оттуда ее привезли в реставрационный центр. Обследование «Троицы» началось 24 июля. Изначально специалисты центра Грабаря предполагали, что работы займут порядка 30 дней.
По результатам обследования эксперты проведут заседание и решат вопрос о реставрации иконы. В совет войдут ведущие специалисты, в частности, из Третьяковской галереи и Эрмитажа.
«Троицу» Рублева отдали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Патриарх Кирилл и глава Минкульта России Ольга Любимова подписали соответствующий документ.
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