Общество 14 августа 2023, 15:57 Обследование «Троицы» Рублева завершили в реставрационном центре Грабаря Специалисты Третьяковской галереи завершили обследование иконы «Троица» Рублева РИА «Новости»

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В реставрационном центре имени Грабаря обследовали икону Андрея Рублева «Троица». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

Обследованием в основном занимались специалисты Третьяковской галереи. В центре Грабаря ждут от них отчет по результатам проведенной работы.

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«Завершили. Ждем результатов, после этого мы определим дату расширенного совета. Эти результаты будут обсуждены на совет», — отметили в пресс-службе.

«Троица» находилась в храме Христа Спасителя с 3 июня по 19 июля. Оттуда ее привезли в реставрационный центр. Обследование «Троицы» началось 24 июля. Изначально специалисты центра Грабаря предполагали, что работы займут порядка 30 дней.

По результатам обследования эксперты проведут заседание и решат вопрос о реставрации иконы. В совет войдут ведущие специалисты, в частности, из Третьяковской галереи и Эрмитажа.

«Троицу» Рублева отдали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре. Патриарх Кирилл и глава Минкульта России Ольга Любимова подписали соответствующий документ.