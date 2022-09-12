Общественный штаб сообщил итоговую явку на муниципальных выборах в Москве | 360°

Общество 12 сентября 2022, 02:38 Поделиться Telegram

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Viber Общественный штаб сообщил итоговую явку на муниципальных выборах в Москве Общественный штаб: итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9% РИА «Новости»

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Итоговая явка избирателей на муниципальных выборах на всех пунктах в Москве составила 33,9%. Результат подсчета голосов сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Telegram-канале.

«В Москве продолжается подсчет голосов на муниципальных выборах, и подводить итоги выборов еще рано, но можно посчитать статистику по явке. Итоговая явка составила 33,9%», — говорится в сообщении.

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В электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, на участки пришли 695 214 человека.

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Муниципальные выборы в этом году проходили в 125 муниципальных образованиях, оно длилось три дня — с 9 по 11 сентября.

После окончания голосования во всех регионах страны счетчики в Информцентре Центральной избирательной комиссии переключились в режим «Предварительные итоги голосования». Всего было проведено 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней.

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