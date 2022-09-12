Общественный штаб сообщил итоговую явку на муниципальных выборах в Москве | 360°

Все новости

Общество

12 сентября 2022, 03:10

Мирошник прокомментировал кресты вермахта на технике ВСУ

Спорт

12 сентября 2022, 03:10

Испанец Карлос Алькарас выиграл US Open

Реклама

Общество

12 сентября 2022, 02:38

Общественный штаб сообщил итоговую явку на муниципальных выборах в Москве

Мир

12 сентября 2022, 02:20

Посол РФ в ФРГ заявил, что для запуска СП-2 нужна политическая воля руководства страны

Мир

12 сентября 2022, 02:13

Тонущей Британии предрекли место «у обочины» при правлении Трасс

Общество

12 сентября 2022, 01:45

Глава ЦИК Памфилова назвала спокойной прошедшую избирательную кампанию

Мир

12 сентября 2022, 01:38

Россия предложила Индии скидку взамен отказа от поддержки лимита цен на нефть

Мир

12 сентября 2022, 01:26

Минфин США заявил о подорожании бензина из-за санкций в отношении России

Общество

12 сентября 2022, 01:11

СК возбудит дело по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске

Общество

12 сентября 2022, 02:38

Общественный штаб сообщил итоговую явку на муниципальных выборах в Москве

Общественный штаб: итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%

Читать 360tv в

Итоговая явка избирателей на муниципальных выборах на всех пунктах в Москве составила 33,9%. Результат подсчета голосов сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Telegram-канале.

«В Москве продолжается подсчет голосов на муниципальных выборах, и подводить итоги выборов еще рано, но можно посчитать статистику по явке. Итоговая явка составила 33,9%», — говорится в сообщении.

Реклама

В электронном голосовании приняло участие 1 748 616 москвичей, на участки пришли 695 214 человека.

Реклама

Муниципальные выборы в этом году проходили в 125 муниципальных образованиях, оно длилось три дня — с 9 по 11 сентября.

После окончания голосования во всех регионах страны счетчики в Информцентре Центральной избирательной комиссии переключились в режим «Предварительные итоги голосования». Всего было проведено 4,7 тысячи избирательных кампаний регионального и местного уровней.

ЦИК РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама