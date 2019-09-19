«Обшарпанный потолок и плесень»: Работник скорой показал фото пищеблока в больнице под Архангельском

Работник скорой помощи в Архангельской области показал, как выглядит пищеблок в его больнице. Фотографии помещения были опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

Снимки быстро привлекли внимание пользователей и Няндомская центральная районная больница оказалась в центре скандала. На кадрах можно увидеть обшарпанные стены и потолок, отваливающиеся куски штукатурки, а также клейкие ленты для мух рядом с плитой.

Руководство больницы считает, что публикация снимков — это провокация, однако главврач Няндомской ЦРБ Елена Максимова признала, что пищеблок действительно требует ремонта.

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«Это очередная пара товарищей появилась, которые после того, как я подала заявление в полицию за воровство бензина, начали эту кампанию. Пищеблок понятно, что требует ремонта, но какие места сфотографировали, это вообще, конечно. А так, крыша делается, запланирован ремонт, так что не знаю я. А это просто очередная провокация», — приводит портал «29.ru» слова Максимовой.

Главврач Няндомской ЦРБ также рассказала, что сейчас идут ремонтные работы в двух поликлиниках, также делается крыша прачечной и пищеблока, и отделение гемодиализа на первом этаже стационара.

«У нас все в ремонтах сейчас. Естественно, вот это вот запланировано тоже, все делается», — ответила Максимова на вопрос о том, будет ли проведен ремонт в пищеблоке.

«Вы поддерживаете людей, которые Няндому позорят, учреждение позорят, пытаются, чтобы к нам молодые специалисты не пришли, понимаете? Из-за того, что на них подали заявление в полицию», — приводит портал слова главврача больницы. Она также добавила, что сегодня также было подано заявление, в том числе на СМИ, «потому что непроверенные данные по скорой помощи опубликовали, да еще и по телевизору показали».