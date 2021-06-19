Обсерваторы для пациентов с легким течением COVID-19 откроются в Москве

В столице 20 и 25 июня откроются два обсерватора для пациентов, у которых ковид протекает в легкой форме. Эти учреждения позволяют изолироваться людям, у которых нет возможности сделать это дома. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«В Москве на фоне осложнения эпидемической обстановки снова растет потребность в обсервационных центрах. Мы уже открыли еще одно обсервационное пространство — на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра. Еще два учреждения возвращаются к работе 20 и 25 июня», — процитировал сайт мэра и правительства Москвы слова Раковой.

Она отметила, что в городе продолжают работать два обсерватора — на базе филиала Московского городского центра реабилитации в Крылатских Холмах и санатория имени Артема Сергеева. Всего в городе будут работать пять обсерваторов. В них смогут разместиться около 600 взрослых и почти 50 детей.

Ракова добавила, что в таких центрах будет уделено внимание каждому гостю. За все время работы обсерваторы приняли уже около 13 тысяч человек. Открытие еще двух центров позволит замедлить активное распространение вируса и поможет жителям переболеть в комфортных условиях под наблюдением специалистов, отметила заммэра.