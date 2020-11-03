Обсерватор для студентов появится во Владивостоке
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился создать во Владивостоке обсерватор, который предназначен для студентов с легкой формой респираторных заболеваний. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
«Там могут разместить студентов или курсантов, которые не имеют возможности жить в семье, а в общежитие их не пускают», — отметил глава региона.
По его словам, в обсерваторе будет находиться дежурный врач, который обеспечит прохождение необходимого курса лечения. Также Кожемяко предложил создать круглосуточные детсады в крупных городах.