Общий фестиваль хип-хопа и цирка пройдет в России

«Людям интересна коллаборация с другими видами искусства. Например, когда на манеже соседствуют хип-хоп, классика и эксцентрика. Сейчас мы прорабатываем совместный фестиваль хип-хопа и цирка. Возможно, там будут работать популярные рэперы, чтобы привлечь молодежь», — пояснил Шемякин.

По его мнению, зрителей уже не интересует привычный набор цирковых номеров.

«Людям интересны визуальные эффекты. Лазеры, голограммы интегрированные, когда это вау! Человек должен получить эмоции, чтобы сердце у него замирало», — уточнил глава Росгосцирка.

Он добавил, что цирк еще не готов отказаться от участия животных в программе, так как на представлениях с ними появляется больше зрителей.

«Мы когда делаем две афиши, на одной из которых есть животные, а на другой нет, то там, где животные, мы собираем в два раза больше людей», — отметил Шемякин.

Однако, по его словам, сейчас некоторые номера предусматривают голограммы животных.

При помощи фестиваля руководство Росгосцирка планирует поменять состав аудитории, ведь сейчас это «дети лет до десяти и их мамы» и «потребители канала „Россия“ и Первого».

«Тот, кто идет в Мариинку, вряд ли пойдет смотреть на жирафа Багира. А люди, которые ходят в цирк, наверное, редко ходят в оперу. Но это электорат, который ходит на выборы, это миллионы людей. Для государства это очень важно. Почему еще цирки социально значимы? Потому что вот они, пожалуйста… Дайте людям хорошие бутерброды, дайте им хорошее зрелище…», — подчеркнул Шемякин.