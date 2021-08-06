Общежития краснодарских вузов будут заселять только привитых

В одном из краснодарских вузов появился новых приказ о правилах заселения студентов. В нем указывается, что проживать в общежитии могут только студенты, сделавшие вакцину. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на сайт КубГУ.

«В период с 1 сентября 2021 года обеспечить заселение в общежития КубГУ исключительно обучающихся, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции», — говорится в приказе.

Кубанский вуз стал первым среди российских учебных заведений, который ввел такое правило. Сертификаты о прохождении вакцинации потребуются перед заселением с 1 по 11 сентября. Принимаются также медотводы и справки о перенесенном заболевании.

В одном из пунктов указано, что студенты могут написать отказ от прохождения вакцинации от коронавируса.