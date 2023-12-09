Общество 09 декабря 2023, 19:50 Общество «Знание» представило графические новеллы о подвигах героев СВО на выставке «Россия» Пресс-служба российского общества «Знание»

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Общество «Знание» присоединилось к празднованию Дня Героев Отечества, который отмечают по всей России 9 декабря. Его представители провели фотовыставку, посвященную героям СВО, в павильоне № 57 на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Выставка пополняется новыми экспозициями к памятным датам и тематическим неделям, которые проводятся на форуме «Россия». В этот раз ее посвятили военнослужащим специальной военной операции. Гости мероприятия смогли узнать о подвигах солдат и офицеров.

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Истории героев фотовыставки вошли в новое собрание графических новелл Общества «Знание». Первое издание было разработано в 2022 году и получило широкий отклик у граждан страны. В этом году созданы 22 новых графических новеллы, каждая из которых посвящена отдельному герою СВО и его подвигу. Ознакомиться с работами с сегодняшнего дня могут все желающие на сайте.

Также в ходе мероприятия опытом и личными историями с молодежью поделились настоящие Герои современной России. Среди них — Герой Российской Федерации Дамир Юсупов, сумевший совершить аварийную посадку самолета в 2019 году.

Кроме того, перед ребятами выступили полковник Службы внешней разведки в отставке, писатель Елена Вавилова, автор романа «Женщина, которая умеет хранить тайны», а также корреспондент Sputnik International News, автор, режиссер, доброволец Армии ДНР Рассела Бентли. Еще одним спикером выступил заместитель председателя Орловского регионального отделения «Движение первых».

Для того, чтобы принять участие в образовательной программе, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области. Он также пригласил россиян найти время и посетить уникальное мероприятие, которое продлится до 12 апреля 2024 года.

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