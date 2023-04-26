Общество 26 апреля 2023, 20:55 Общество «Знание» назвали самой востребованной просветительской площадкой России ВЦИОМ: российскому обществу «Знание» доверяют 84% жителей страны Пресс-служба Российского общества «Знание»

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Подавляющее большинство россиян относятся с доверием к обществу «Знание». Об этом со ссылкой на совместный опрос, проведенный Всероссийским Центром общественного мнения и «Знанием» сообщила пресс-служба просветительской организации.

Согласно представленным данным, общее число респондентов, которые заявили о доверии обществу «Знание», составило 84%. Среди студентов и школьников этот результат еще выше — 87% и 89% соответственно.

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Благодаря качественной работе и запросу россиян на достоверные знания уровень узнавания площадки вырос с 30% до 45% за два года.

Российское общество «Знание» регулярно проводит просветительские мероприятия в различных регионах России. За два года их посетили более 46 тысяч человек, а количество выступающих превысило 600.

С начала этой недели в ряде городов России начался марафон «Знание. Первые». Для выступления на площадках организаторы привлекли государственных деятелей, артистов, представителей крупного бизнеса.

На марафоне выступили премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, дирижер Юрий Башмет и другие известные лица.

В пресс-службе «Знания» отметили, что намерены увеличить количество форматов для просветительской деятельности россиян, чтобы полностью удовлетворить тягу к достоверной и проверенной информации.