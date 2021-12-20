Стала известна дата проведения форума «Здоровое общество» в 2022 году

Определилась дата проведения форума «Здоровое общество» в 2022 году. Он пройдет в стартовый день Российского инвестиционного форума, 16 февраля.

В программе мероприятия примут участие представители федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также ключевые эксперты отрасли.

Организатором Форума выступает проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество».

«Сегодня, в период пандемии, тема здравоохранения находится в фокусе всеобщего внимания, сохранение здоровья российских граждан является нашим безусловным приоритетом. Форум «Здоровое общество» традиционно собирает высокий уровень участников, в том числе из числа международного сообщества, и несет значимую практическую пользу для развития здравоохранения в стране», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Деловая программа будет сфокусирована на вопросах достижения целевых показателей реализации национальных целей, определенных на период до 2030 года.

«Это площадка обмена опытом, презентации лучших российских и международных практик, инновационных разработок и проектов», — подчеркнула руководитель проекта «Здоровое общество», руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

«Форум «Здоровое общество» является одним из ключевых мероприятий в области здравоохранения.

На площадке мероприятия подводятся итоги работы экспертного сообщества за прошедший год, а также обсуждаются приоритетные направления работы на будущее.