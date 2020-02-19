Общество ингерманландских финнов призналось в страстной любви к России

«Мы (Inkerin Liitto. — прим. РИА ФАН) себя позиционируем как организация, которая налаживает мосты между Россией и Финляндией», — обратила внимание Тикка.

По ее словам, ингерманландские финны устраивают различные тематические фестивали и встречи, и стоят неким мостом между российской и финской культурой. Она напомнила о тяжелой судьбе ингерманландских финнов, которые смогли вернуться из ссылок в Петербург в 80-х годах.

«Наши предки сохраняли финскую культуру, речь, нашим потомкам мало что осталось <…>. Финны хотят проникнуться той жизнью, которой жили их предки», — подчеркнула общественница.