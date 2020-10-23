Общественный патруль будет следить за соблюдением масочного режима в Дагестане

Рейд уже успели провести в нескольких торговых центрах и на рынках. Волонтеры общались на тему важности соблюдения мер профилактики коронавируса и раздали листовки с информацией об этом. Стало известно, что сотрудники относятся к маскам более ответственно, чем посетители.