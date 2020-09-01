Общественный деятель рассказал о поддержке матерей-одиночек в России

С 1 сентября в России действует целый ряд льгот и прав для родителей, которые занимаются воспитанием детей в одиночку. Это, в частности, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание ребенка в школьной столовой, льготы на обучение, право на первоочередное зачисление в детский сад, а также двойной налоговый вычет. Помимо этого, матери-одиночки получили возможность бесплатно пройти курс профилактического массажа и курс лечения в санатории.

По словам Буцкой, статус «матери-одиночки» является собирательным образом, так как есть статус «одинокая мать», который объединяет женщин, воспитывающих детей без отца.

«С одной стороны, будет вопрос об алиментах, с другой — вопрос о малообеспеченности и так далее. Соответственно, она будет получать государственную поддержу по другим категориям, а не потому что она одна воспитывает ребенка», — пояснила общественный деятель.

Она также отметила, что большинство мер поддержки — региональные, их организовывают по большей части для малообеспеченных мам-одиночек или с ребенком-инвалидом.

Помимо поддержки от государства, есть НКО, которые также помогают матерям-одиночкам.

«Это и няня на час, и социальное такси, и пересидеть, и бабушка на час, и поговорить с человеком. Нам порой много и не надо. Мать может быть одинокой, но зарабатывать в три раза больше, чем соседка с мужем. И у нее другие проблемы. Она морально устает, ей не хватает рук и так далее. Это не всегда про деньги, это многофакторная история», — поделилась Буцкая.