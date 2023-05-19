Общество 19 мая 2023, 16:02 Общественный деятель Михайлов назвал рост МРОТ главным инструментом повышения зарплат

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Основным механизмом увеличения средней заработной платы в России является рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил общественный деятель Владимир Михайлов в беседе с Runews.

По словам эксперта, развитие экономики в стране и укрепление стабильности в этой отрасли невозможно без покупательной способности российского населения. В этой связи рост МРОТ становится одним из главных механизмов повышения зарплат, добавил он.

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Михайлов также спрогнозировал, что к 2030 году в России МРОТ достигнет отметки в 42 тысячи рублей.