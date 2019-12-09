Как создать пространство для социализации людей? Ответ на вопрос знает АО «Главстрой». Строительная компания рассказала о трендах в проектировании и дизайне лобби на примере жилого квартала «Береговой» в Москве.

В АО «Главстрой» считают, что основным трендом при проектировании первых этажей в жилых комплексах бизнес- и премиум-класса является формирование пространства для коммуникации жителей. Ведь лобби постепенно становится центром притяжения как для живущих в комплексе, так и для гостей.

Источник фото: пресс-служба ЖК «Береговой

Пространство лобби может быть функциональным, утверждает АО «Главстрой». В жилом комплексе «Береговой» благодаря проектировщикам и дизайнерам организовали лаунж-зону, место для бизнес-встреч. Предусмотрен и доступ к инфраструктуре квартала — это магазины, парк, набережная.

В строительной компании отмечают, что лобби — это визитная карточка проекта. Следовательно, необходимо уделить внимание авторской концепции. В «Береговом» с этой задачей справились успешно.

Источник фото: пресс-служба ЖК «Береговой»

«Дизайн пространства продолжает архитектурную концепцию внешнего облика „Берегового“: натуральность и красоту фактуры клинкерного кирпича и анодированного алюминия. Высокие потолки в лобби, которые были увеличены до шести метров, позволили создать живой объем помещения, наполнить пространство светом, максимально открыть прекрасный панорамный вид на парк и набережную», — считают в АО «Главстрой».

При этом для комфорта жителей необходима и удобная мебель. Для лобби нужны качественные кресла и диваны, объединенные одной дизайн-концепцией. Создать атмосферу поможет точечное освещение, а уют — зона камина.

Источник фото: пресс-служба ЖК «Береговой»

Также в АО «Главстрой» уверены, что основополагающим трендом является использование исключительно натуральных материалов. Например, в отделке полов «Берегового» дизайнеры STUDIO 211 — авторы идеи интерьера проекта — используют эксклюзивный камень, который добывается в Италии, в старинной штольне на озере Изео. Такое покрытие поддерживает концепцию квартала, расположенного на Москве-реке.

ЖК «Береговой» находится на береговой линии Москвы-реки в Западном административном округе. Это городской кластер с современной инфраструктурой. Благодаря проекту создаются 740 рабочих мест. На территории квартала возведут жилые дома, школы, спорткомплекс, магазины, рестораны, парк для прогулок и закрытые дворики. «Береговой» является одним из самых больших проектов по развитию набережных. Плюсы комплекса — транспортная доступность и отсутствие перегруженных магистралей.