Общественные бани предложили отремонтировать за счет госказны | 360°

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Общественные бани предложили отремонтировать за счет госказны

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Депутаты Заксобрания Ленинградской области заявили, что большая часть общественных бань в России находится в плохом состоянии. Они предложили ремонтировать их за счет федеральной казны, написала «Парламентская газета».

По закону ремонтировать бани должны муниципалитеты, однако средств на это у них просто нет. Таким образом депутаты предложили включить реконструкции муниципальных бань в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий».

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По словам одного из авторов инициативы, депутата законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Рытова, реконструкция одного банного комплекса начинается от 15 миллионов рублей, а всего в регионе находится 60 бань в аварийном состоянии. Для регионального бюджета получается внушительная сумма, однако для федеральной казны, по словам Рытова, это не проблема.

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Президент Национального банного объединения Геннадий Бартухин добавил, что для банного комплекса от 1500 до 2500 квадратных метров с единовременным посещением 300 человек реконструкция может стоить от 25 до 100 миллионов рублей.

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