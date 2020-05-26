Дезинфекция и безнал. Рекомендации Минтранса для общественного транспорта

Министерство транспорта России совместно с Роспотребнадзором разработало и опубликовало рекомендации по функционированию общественного транспорта. Пандемия еще не закончилась, но режим самоизоляции скоро будет снят.

В документе подчеркивается необходимость регулярной дезинфекции и проветривания салона во время остановок. Также пассажирам советуют свести к минимуму наличную оплату. В транспорте также будет запрещено продавать билеты, если в салоне есть система автоматизированной оплаты.

Пассажиры должны будут соблюдать дистанцию, в салоне и на автовокзалах будет сделана для этого специальная разметка. Роспотрбнадзор напомнил о необходимости носить маски и печатки при входе в транспорт и предложил установить автоматы с ними на автовокзалах. Там также рекомендуется измерять температуру сотрудникам и пассажирам.

Накануне Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для пассажиров и работников электричек и поездов дальнего следования.