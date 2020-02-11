Общественное движение попросило досрочный выход на пенсию для охранников

Представители движения отметили, что профессиональные охранники шестого разряда нуждаются в сокращении пенсионного возраста. По их мнению, для выхода на пенсию мужчинам достаточно достичь 62 лет, а женщинам — 57 лет.

Эксперты напомнили что профессионалы ежедневно подвергают себя риску и выполняют опасную работу. Они охраняют человеческие жизни и наиболее ценные грузы.

«Профессиональные охранники, имеющие шестой разряд и отработавшие без перерыва не менее 15 лет, должны иметь возможность претендовать на льготы, предусмотренные пенсионным законодательством. Охранники, чья работа связана с защитой жизней и здоровья других людей, рискуют не меньше сотрудников правоохранительных органов, однако, учитывая их службу в частных предприятиях, они не имеют никаких льгот, что подрывает мотивацию совершенствоваться и профессионально расти», — пояснил глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Он подчеркнул, что охранники получают шестой разряд лишь после сложного обучения. Курдесов обратил внимание и на то, что специалисты каждый год оплачивают дорогую лицензию.

«Из-за нехватки охранников шестого разряда работодатели вынуждены брать менее компетентных сотрудников, очень часто не обладающих никакими навыками предотвращения особо опасных ситуаций, например, вооруженных нападений на учебные заведения», — уточнил руководитель движения.