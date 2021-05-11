Общественное движение «Команда 47» появилось в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о создании общественного движения «Команда 47». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он объяснил, что команда будет заниматься различными полезными делами и инициативами жителей: например, субботниками и поддержкой ветеранов. Дрозденко отметил, что движение будет общественным, а не политическим.

«Время объединить всех, кому дорога Ленобласть. Объединить всех, кто своими делами стремится сделать ее краше», — заявил он.