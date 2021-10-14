Общественно-деловой квартал появится на намыве Васильевского острова

В Санкт-Петербурге на намыве Васильевского острова построят общественно-деловой квартал. Об этом сообщил Piter.tv.

Новый квартал займет площадь в 15 гектаров. В его состав войдут культурный и медицинский центры, два офисных здания, апарт-отель, а также коливинг и маркет, как общественное пространство. Бюро Adjaye Associates победило на конкурсе на архитектурно-градостроительную концепцию этого квартала.