Общественница Рамиля Саитова следующие 10 дней проведет под арестом. Ее привлекли за оскорбление армян.

Суд Уфы арестовал башкирскую общественницу Рамилю Саитову на 10 дней за то, что она в июле оскорбила девушек по национальному признаку. В сообщении суда говорится, что Саитова подошла к пяти девушкам в парке и начала с ними обсуждать их национальность, снимая все на камеру, передает РИА «Новости».

Отмечается, что общественница говорила «слова и выражения, имеющие лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, ненависти, унижения достоинства человека по отношению к группе лиц, выделяемой по признакам национальности». Конкретно речь идет про уроженцев Армении.

Ролик, из-за которого Саитова оказалась в суде, она сама сняла в середине июля. В самом начале видео она увидела нескольких девушек-армянок и подошла к ним. «Вот группа девушек из непонятной страны. Девушки, вы из какой страны? <…> С каких пор у нас столько армян появилось?» — сказал Саитова.

Девушки решили отойти от общественницы, но она начала их преследовать со словами: «Толерантность — это смерть, девочки». В подписи к ролику значилось: «Армянки Каринэ Хабировой (супруга главы Башкирии Радия Хабирова — прим. ред.) наслаждаются жизнью в Уфе, а башкорты тушат лесной пожар в Бурзяне». Пользователи в комментариях обвинили Саитову в нетолерантности и фашизме.

После ролика Саитова получила массу угроз в своей адрес, о чем сама рассказывала в соцсетях. Она утверждала, что просто подошла к девушкам и спросила, из какой они страны, потому что подумала, что они из какого-то арабского государства. Прямо сразу она добавила, что считает Уфу своими «родовыми землями» и ей непонятно, откуда в ее «доме столько незнакомых людей и что они здесь делают». «360» писал, что именно говорила Саитова в свою защиту.