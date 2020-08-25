Общественница высказалась о реформе по обращению с ТКО

Шаройкина заметила, что в России реформа по обращению с ТКО набирает обороты. В частности, предлагаются инициативы, призванные найти оптимальное решение по этому вопросу.

Общественница напомнила об эксперименте по приему упаковки для вторичной переработки на базе розничных сетей, о котором объявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил главу кабмина Михаила Мишустина разработать программу по привлечению инвестиций в сферу переработки ТКО.

Парламентарии Алексей Канаев и Николай Валуев готовят законопроект, который предполагает отмену подоходного налога для граждан за продажу вторсырья.

«Комиссия по экологии ОП РФ полностью поддерживает все эти инициативы, каждая из которых способна внести заметный вклад в стимулирование развития эффективной отрасли управления отходами», — подчеркнула собеседница издания.