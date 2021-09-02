Общественница выразила мнение о равноправии женщин и мужчин в политике

Глава общественного движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич рассказала, что женщинам сложнее попасть в политику, чем мужчинам. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Она отметила, что женщин в бизнесе также немного. По ее мнению, женщины отличаются тем, что уделяют много времени тому, чем занимаются.

«Если женщина идет в политику, нужно понимать, что придется от чего-то отказываться, меньше внимания уделять детям или вообще не иметь их, договариваться с мужем, что он возьмет на себя семью», — пояснила она.