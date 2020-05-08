Общественница рассказала, каким многодетным семьям нужна поддержка при пандемии

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что правительство должно оказать дополнительную помощью многодетным семьям в период пандемии. Председатель «Объединения многодетных семей Москвы» Наталья Карпович рассказала «360», кому эта поддержка сейчас необходима.

По ее словам, правительство и до эпидемии много делало для российских детей. Там многие решения были приняты в рамках национального проекта «Демография“.

Это все реально нужная помощь для семей. Но мы должны понимать, что она недостаточна. Не все категории попадают в эту поддержку. Потому что [помощь получают] либо те люди, у которых есть право на материнский капитал, либо семьи, которые сейчас потеряли работу. А есть семьи, которые ни по возрастам, ни по праву получить маткапитал [и не могут рассчитывать на поддержку]. Наталья Карпович.

Многие сегодня оказываются в сложной ситуации из-за того, что доходы снижены до минимума. Это связано с тем, что людей порой не увольняют, но из-за ограничений по коронавирусу не дают работать. В итоге им либо не платят зарплату, либо они получают совсем немного.

Карпович выразила надежду, что благодаря инициативе Голиковой помощь получат и те семьи, которые пока не попали в программу поддержки государства. Общественница отметила, что многодетные будут рады продуктам и помощи в образовательном процессе. Например, некоторые дети из таких семей уже получили от властей планшеты для учебы.

Голикова 8 мая поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьям. Вице-премьер считает, что их нужно обеспечить масками, продуктовыми наборами, планшетами.