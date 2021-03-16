Общественница предложила расширить круг полномочий омбудсменам в России

Общественный деятель Мария Арбатова рассказала изданию Pravda.Ru о необходимости расширить круг полномочий уполномоченным по правам человека в России.

«90% того что делает уполномоченный по правам человека в России, в результате разбивается о действия правоохранительных органов и силовых структур», — обратила внимание Арбатова.

По ее словам, омбудсмены не могут беспрепятственное попасть в места, где происходит правонарушение. Поэтому, по мнению общественницы, их полномочия следует расширить с помощью удостоверения-«вездехода», которое открыло бы двери во все учреждения.

«Такие корочки были в советские времена у важных чиновников. С ними можно будет без проблем попасть в любую квартиру, на любой суд», — добавила собеседница издания.