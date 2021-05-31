Общественница поддержала идею с уголовным наказанием за нарушение прав ребенка при разводе

Директор благотворительного фонда профилактики социального сиротства Александра Марова оценила предложение ввести уголовное наказание для родителей, которые после развода нарушают законное право ребенка видеться с другим родителем, передала «Вечерняя Москва»

«Нужно сделать так, чтобы уголовная ответственность наступала последовательно. Сначала административная, а если она не помогла, то уголовная», — отметила общественница.

Она напомнила, что сектор дел, связанных с «дележкой» детей, переполнен неисполненными судебными решениями. Поскольку за такие правонарушения предполагаются небольшие штрафы, многие люди считают решение суда необязательным к исполнению.

«Это надо менять! Это неуважение к судебной власти, и самое главное — ребенок лишается одного из родителей», — подчеркнула собеседница издания.