Общественница оценила законопроект об изъятии детей

«Это концентрат существующей несправедливости. Будет много материалов, накопленных органами опеки на семью, потому что это делается заранее, как правило», — заметила собеседница информагентства.

Она отметила, что у родителей не будет ничего, чтобы защитится от исков, так как подобная ситуация застанет их врасплох. За сутки очень непросто найти хорошего юриста и деньги на оплату его услуг. По мнению правозащитницы, этот законопроект нужно либо отложить, либо доработать.