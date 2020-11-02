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    02 ноября 2020, 12:59

    Общественница оценила законопроект об изъятии детей

    Артур Блянихов

    Руководитель центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» Элина Жгутова обсудила с ИА Ura.ru законопроект, который предполагает изъятие детей из семьи в течение суток, если существует угроза их жизни и здоровью.

    «Это концентрат существующей несправедливости. Будет много материалов, накопленных органами опеки на семью, потому что это делается заранее, как правило», — заметила собеседница информагентства.

    Она отметила, что у родителей не будет ничего, чтобы защитится от исков, так как подобная ситуация застанет их врасплох. За сутки очень непросто найти хорошего юриста и деньги на оплату его услуг. По мнению правозащитницы, этот законопроект нужно либо отложить, либо доработать.