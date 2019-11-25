Общественница обозначила главные проблемы капремонта в РФ

Ремонт ветхих домов хотят повесить на россиян Подробнее

По словам специалиста, в первую очередь обращает на себя внимание качество планирования, поскольку многие программы на местах сделаны так, что проведение капремонта перенесено либо на 10 лет, либо на все 20.

«Самое главное, что деньги они собирают сейчас, а ремонтировать собираются потом», — заметила общественница.

Второй момент заключается в качестве исполнения программы. Разворотнева выразила сожаление, что определенное число регионов не выполняют планы, поставленные самими собой. Кроме того, бывают и случаи подтасовки, когда решения собраний собственников оформляют задним числом.

Третий проблемы кроется в финансовом обеспечении программ, а именно в том, что в большей части регионов взносы ниже реальных потребностей. Исключение составляет Москва, где с деньгами проблем нет.

«Во всех остальных [местах], если реально качественно делать [капремонт], там же жесточайший дефицит. Вообще, тема финансовой устойчивости фондов капитального ремонта очень болезненна», — напомнила специалист.