Общество 09 декабря 2023, 12:54 Общественников возмутило отношение к СВО историка моды Васильева SHOT: «Ветераны России» пожаловались в СК на историка моды Васильева РИА «Новости»

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Участники общественного движения «Ветераны России» написали заявление в Следственный комитет с просьбой проверить историка моды Александра Васильева. По мнению участников организации, вернувшийся в Россию ведущий «Модного приговора» выступал с осуждением специальной военной операции. О жалобе общественников сообщил Telegram-канал Shot.

В тексте заявления «Ветераны России» отметили, что Васильев занялся преподавательской деятельностью и читает лекции студентам МГУ.

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«Почему данный контракт до сих пор действует и не был расторгнут сразу после того, как Васильев эмигрировал и высказал свою позицию относительно страны?» — возмутился

По данным авторов Telegram-канала, после начала спецоперации Александр Васильев уехал во Францию. Также он осудил решение российских властей, заявив, что последствиями станут беспрецедентная изоляция страны и ядерная война. Васильев добавил, что выступает за «целостность границ и уважение к культурному наследию Европы». После возвращения в Россию он никаких заявлений не делал.

В октябре заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Швыткин направил запрос в Генеральную прокуратуру для проверки уехавших россиян на их причастность к финансированию ВСУ и дискредитации российской армии. В список парламентарий включил телеведущего Ивана Урганта, юмориста Максима Галкина*, артистов Александра Ревву и Александра Гудкова, блогера Руслана Усачева и других.

*Максим Галкин — признан в России иностранным агентом.