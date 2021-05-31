Общественники указали на опасность стихийных батутов

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец обсудила с «ФедералПресс» сообщение о том, что после взрыва батута в Барнауле двое детей попали в больницу.

Волынец заметила, что взорвался так называемый стихийный батут, который устанавливают около торговых центров и парков. Она отметила, что подобные места являются источником повышенной опасности и родители должны внимательнее относится к таким играм.

«Одно дело батут в батутном центре, когда это специализированное место, где работают инструкторы, каждого ребенка контролируют. В них дети проходят инструктаж, созданы все условия для безопасности», — обратила внимание общественница.

По ее мнению, необходимо продумать, как оказать медицинскую помощь, если что-то пошло не так, а также установить регламенты безопасности и требовать их соблюдения.

«Но это достаточно большая работа, нужно все это прописывать, контролировать, заниматься этим должно государство», — добавила собеседница издания.