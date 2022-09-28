Общественники проверили доступность городской среды для инвалидов в Губкинском | 360°

Общество 28 сентября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Общественники проверили доступность городской среды для инвалидов в Губкинском

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Комиссия общественной организации «Возможности без границ» проверила доступность городской среды для инвалидов в городе Губкинский (ЯНАО). Оказалось, что проблемы есть, рассказало «Ямал-Медиа».

Представители комиссии прошлись по нескольким торговым точкам и выявили ряд проблем. В некоторых местах нет пандусов для колясок и желтой разметки для незрячих.

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«Почему у нас не могут инвалиды попасть в такие магазины? Потому что он знает, он здесь не поднимется, что нет звонка, чтобы кто-то ему помог, что вот он здесь не пройдет, он должен вернуться, развернуться и попасть туда, к вам, внутрь, в магазин», — сказала председатель «Возможностей без границ» Галина Погосян.

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По словам проверяющих, предприниматели часто прислушиваются к замечаниям и исправляют недочеты.

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