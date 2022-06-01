Общественники провели проверку четырех детских площадок в Салехарде

Комиссия активистов общественных организация Салехарда проверила четыре детских площадки города. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Они отметили, что в целом повреждений на аттракционах нет. На одной из площадок, по их мнению, следует заменить качели на более новые.

«Мы считаем, что нужно сделать информационные стенды, где будет расписано, что это за тренажеры, как ими пользоваться, какие меры предосторожности нужно знать», — рассказал член общественной палаты ЯНАО Василий Рябиков.