Общественники предложили ввести права для вождения электросамокатов

Вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов выразил мнение, что для вождения электросамокатов нужно сделать категорию водительских прав «M» в автошколах. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что это нужно, потому что некоторые люди вообще не знают ПДД. Холодов предложил сделать онлайн-обучение, которое будет недорогим.

«Мы обсуждали с коллегами, что надо убрать, например, площадку, чтобы только правила дорожного движения сдавали», — пояснил он.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать водителей электросамокатов надевать шлемы, налокотники и наколенники. Своим предложением он поделился с главой Минтранса Виталием Савельевым в письме.