Общественники предложили заменить термин «QR-код» на более понятный

Общественная палата России (ОП) выступила с идеей отказаться от термина «QR-код» в документах. Свои мысли на этот счет общественники изложили в заключении на соответствующий законопроект российского правительства.

В Общественной палате заявили, что термин «QR-код» является отпугивающим и малопонятным для большинства россиян, особенно это касается пожилых людей.

«Целесообразно отказаться от упоминания в тексте законопроекта термина „QR код“ и использовать слова, более понятные широкой аудитории, в том числе лицам пожилого возраста», — сказано в заключении, опубликованном на сайте ведомства.

Представители Общественной палаты отметили, что у многих россиян нет достаточного опыта в использовании современных цифровых технологий. Среди них, в частности, люди с ограничениями по здоровью. Общественники подчеркнули, что процедура получения QR-кода для таких граждан нередко вызывает затруднения, люди нервничают.

Члены ОП предложили заменить QR-код на более понятный для широкий аудитории термин. К примеру, «свидетельство» или «сертификат иммунного здоровья».

Также палата предложила расширить список месте, куда можно попасть и без QR-кода, а также создать структуру для доставки сертификатов о вакцинации от коронавируса в сельскую и труднодоступную местность.