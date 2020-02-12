Общественники предложили внести в Конституцию право на жизнь с момента зачатия

«С точки зрения биологии новая человеческая жизнь начинается при оплодотворении — слиянии сперматозоида с яйцеклеткой и появлении одноклеточного человеческого существа — зиготы», — говорится в документе.

Также активисты уверены, что «такой подход является научным» и «объективным».