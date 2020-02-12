Общественники предложили внести в Конституцию право на жизнь с момента зачатия
Общественное движение «За жизнь!» обратилось в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Общественники предлагают внести положение о праве на жизнь с момента зачатия. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
«С точки зрения биологии новая человеческая жизнь начинается при оплодотворении — слиянии сперматозоида с яйцеклеткой и появлении одноклеточного человеческого существа — зиготы», — говорится в документе.
Также активисты уверены, что «такой подход является научным» и «объективным».