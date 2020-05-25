Общественники предложили поддержать беременных женщин ежемесячными выплатами
Общероссийское общественное движение «За жизнь!» предложило главе правительства Михаилу Мишустину поддержать беременных женщин, введя для них ежемесячные выплаты не ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил портал News.ru.
Координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков заметил, что в последнее время увеличилось число беременных женщин, которые обратились за помощью в региональные отделения и по телефону кризисной линии организации.
По мнению Чеснокова, таких женщин необходимо поддержать материально на фоне возникшего кризиса. По его словам, в связи с падением доходов и развитием экономических проблем каждая беременность может стать кризисной.
«Поэтому им помощь государства особенно важна — и чисто практически, и психологически. Итогом станут родившиеся дети», — обратил внимание собеседник издания.