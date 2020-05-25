Общественники предложили поддержать беременных женщин ежемесячными выплатами

Координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков заметил, что в последнее время увеличилось число беременных женщин, которые обратились за помощью в региональные отделения и по телефону кризисной линии организации.

По мнению Чеснокова, таких женщин необходимо поддержать материально на фоне возникшего кризиса. По его словам, в связи с падением доходов и развитием экономических проблем каждая беременность может стать кризисной.

«Поэтому им помощь государства особенно важна — и чисто практически, и психологически. Итогом станут родившиеся дети», — обратил внимание собеседник издания.