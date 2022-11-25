Общество 25 ноября 2022, 17:33 Общественники потребовали убрать ЛГБТ-сцены из «Фантастических тварей» Движение «Зов народа» попросило убрать из 3 части «Фантастических тварей» фрагменты ЛГБТ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Движение «Зов народа» захотело убрать пропаганду ЛГБТ из фильма «Фантастические твари: тайны Дамблдора». С таким требованием общественники обратились к Минкульту и Роскомнадзору.

Публичное достояние

Они напомнили, что президент России Владимир Путин в ноябре подписал указ о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей. Движение попросило обратить внимание на сцену из фильма, где один из волшебников — Дамблдор — признается в любви злодею Грин-де-Вальду.

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По мнению общественников, фильмы из вселенной «Гарри Поттера» учат детей дружбе и борьбе со злом, а третья часть «Фантастических тварей» якобы многих разочаровала.

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«Зов народа» утверждает, что общественность и родителей возмутила ЛГБТ-история Дамблдора, поэтому семьи запретили смотреть этот фильм своим детям.

«[Дамблдор] за шесть секунд фильма из мудрого учителя, профессора, директора „Хогвартса“ превращается в лицо нетрадиционной сексуальной ориентации. Компания Warner Bros. подтвердила, что в фильме присутствует диалог, который упоминал о романтическом прошлом двух волшебников», — отметили в обращении.

Создатель истории Джоан Роулинг рассказала об ориентации Дамблдора еще во времена выхода фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса». Однако движение потребовало убрать из фильма фрагменты, упоминающие нетрадиционные сексуальные отношения.

Общественники даже привели в пример отношение к ЛГБТ в Китае. Там для внутреннего показа из «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» вырезали сцены с упоминанием об однополых отношениях.

В марте третью часть фильма должны были показать на российских экранах. Однако картина пропала из графика релизов.