Общественники потребовали отставки руководителя «Современника»

Представители движения «Ветераны России» потребовали отставки руководителя «Современника» после скандального спектакля «Первый хлеб». Претензии возникли к монологу Лии Ахеджаковой, в котором содержались нецензурные выражения, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов сравнил творчество авторов спектакля с терроризмом. По его словам, дух, характер, традиции и общность растаптываются некими «спектаклями» и «проектами», пропагандирующими иные ценности. А вот люди, ущерб от деятельности которых сравним с террористическими актами, спокойно продолжают свое «творчество».

«Считаю, что Виктор Рыжаков должен покинуть должность художественного руководителя Московского театра „Современник“ и принести публичные извинения за скандальную постановку, расколовшую общество, и понести наказание согласно действующему уголовному законодательству», — подчеркнул Резяпов.

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин посчитал конфликт вокруг постановки проплаченной кампанией.