Общественники попросили отменить запрет на ввоз зарубежных кормов для животных

Запрет на ввоз зарубежных кормов для домашних животных попросили снять в России. Эмбарго негативно отразится на многих участниках рынка, обратился глава «Опоры России» Александр Калинин к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

В обращении, которое есть в распоряжении «Известий», Александр Калинин отметил, что запрет отрицательно отражается на хозяйствующих субъектах, может привести к массовому банкротству и существенном росту безработицы и монополизации рынка крупнейшими игроками.

«Проблемы возникнут и у крупнейших игроков рынка, так как продажи через специализированные зоомагазины у них занимают до 30% оборота», — сказал глава «Опоры России».

В письме Александр Калинин отметил, что законодательство не учитывает специфику и различие сельского хозяйства и зооиндустрии, потому что они регулируется теми же регламентами.

Калинин попросил Викторию Абрамченко снять эмбарго на поставки кормов, а также сформировать с участием бизнеса нормативную базу и регламенты для выделения индустрии непродуктивных животных в самостоятельную бизнес-отрасль. Во время переходного периода он предложил отказаться от жестких санкций и запретов в отношении производителей.

Первый запрет на ввоз кормов для домашних животных появился летом прошлого года. Тогда запретили ввозить продукцию из Нидерландов из-за содержания незарегистрированных генно-модифицированных компонентов. С марта этого года Россельхознадзор запретил импорт из США, Испании, Германии, Литвы, Эстонии, Канады, Великобритании, Чехии, Латвии и Польши.